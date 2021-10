I prezzi dei carburanti continuano a salire | la benzina sfiora i 2 euro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Non si fermano i rialzi deidei, con lache nel servito sulle autostrade ‘marcia’ verso quota 2al litro (la media è a 1,972, mentre il gasolio è a 1,919). E’ quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana, che segnala come sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di, gasolio e Gpl. Per IP, Q8 e Tamoil si registra invece un rialzo di un cent/litro sue gasolio. Le medie deipraticati dell’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a 1,735/litro (+8 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,715) e il diesel a 1,598 ...

