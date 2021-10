“I miei cento giorni nel deserto”. Tramezzani racconta la sua avventura in Arabia e la fuga a Sion (Di lunedì 18 ottobre 2021) E alla fine sono rimasti nove sassi del deserto a ricordargli i cento giorni più incredibili della sua vita. “Li ha scelti mia figlia Emily prima di partire, li ha raccolti nel deserto, li ha colorati e mi ha detto: ‘Papà, questi li portiamo con noi’. Ora ce li ho qua davanti a me e quando li guardo ricordo un’esperienza bellissima”. Quando si è trattato di fare la valigia, in fretta e in furia, ché tempo da perdere non ce n'era; Paolo Tramezzani – l'allenatore globe-trotter di anni cinquantuno – quei nove sassi li ha portati con sé, da Riyad a Sion, dall'Arabia Saudita alla Svizzera, da un mondo all'altro. Ora stanno lì, in fila, sopra la scrivania del suo ufficio nella sede del Football Club Sion, siamo nel Cantone Vallese e visto da qui il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) E alla fine sono rimasti nove sassi dela ricordargli ipiù incredibili della sua vita. “Li ha scelti mia figlia Emily prima di partire, li ha raccolti nel, li ha colorati e mi ha detto: ‘Papà, questi li portiamo con noi’. Ora ce li ho qua davanti a me e quando li guardo ricordo un’esperienza bellissima”. Quando si è trattato di fare la valigia, in fretta e in furia, ché tempo da perdere non ce n'era; Paolo– l'allenatore globe-trotter di anni cinquantuno – quei nove sassi li ha portati con sé, da Riyad a, dall'Saudita alla Svizzera, da un mondo all'altro. Ora stanno lì, in fila, sopra la scrivania del suo ufficio nella sede del Football Club, siamo nel Cantone Vallese e visto da qui il ...

