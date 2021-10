I libri da leggere subito: le novità e i consigli del libraio (Di lunedì 18 ottobre 2021) Romanzi italiani di giovane scrittrici. Classici ritradotti. La Cina, sempre più vicina e protagonista in libreria. Abbiamo chiesto a Vittorio Graziani, libraio di Milano, di consigliarci titoli, autori, libri da leggere assolutamente, tra novità e classici senza tempo. Da leggere in questi mesi che ci dividono dalle feste. Per poi regalarli a Natale, ad amici, parenti, colleghi… Una montagna di libri, circondati da tanti altri… Quali sono i libri da leggere in questi mesi, magari già pensando di regalarli poi a Natale? Le novità e i classici riproposti sono tantissimi. Abbiamo chiesto consiglio a Vittorio Graziani, libraio di Milano (libreria Centofiori, Piazzale Dateo). Scopri cosa ... Leggi su amica (Di lunedì 18 ottobre 2021) Romanzi italiani di giovane scrittrici. Classici ritradotti. La Cina, sempre più vicina e protagonista in libreria. Abbiamo chiesto a Vittorio Graziani,di Milano, diarci titoli, autori,daassolutamente, trae classici senza tempo. Dain questi mesi che ci dividono dalle feste. Per poi regalarli a Natale, ad amici, parenti, colleghi… Una montagna di, circondati da tanti altri… Quali sono idain questi mesi, magari già pensando di regalarli poi a Natale? Lee i classici riproposti sono tantissimi. Abbiamo chiestoo a Vittorio Graziani,di Milano (libreria Centofiori, Piazzale Dateo). Scopri cosa ...

giulianadea : @fabriziodavoli1 @ChiaraZn @tomasomontanari Bello leggere uno che scambia i dizionari per romanzi. Devono essere gl… - giocarmon : Scopri e acquista direttamente in Germania i libri della Collana Vivere Roma di uno degli autori più apprezzati. L'… - dumbo54 : RT @ginolm: Ringrazio pubblicamente @AsimmetrieOrg, @AlbertoBagnai, @borghi_claudio, @Capezzone e tutti gli altri che si sono avvicendati p… - rxsvpvinx : mi sento peggio di quando finisci il titanic o ghost come quando ho finito di leggere tutti i libri di hp o finito… - MariaStansu : RT @michelarabino: Studiare serve per migliorare se stessi, altrimenti puoi leggere biblioteche intere di libri ma resterai per sempre igno… -