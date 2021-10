“I cittadini sono terrorizzati e non votano. Questa non è democrazia”: lo sfogo di Lollobrigida (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il dato del primo giorno dei ballottaggi, a livello nazionale per l’elezione dei sindaci in 63 città è del 33,33%. Un dato allarmante, in netto calo, di oltre il 6%, rispetto al 39,86% del primo turno, secondo l’ultimo dato fornito dal sito del Viminale. In attesa del dato finale alle 15 . ora di chiusura dei seggi, Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera commenta in un lungo sfogo la situazione che ha fatto da cornice alla diserzione delle urne. Lollobrigida: “Abbiamo visto di tutto, ma ora si è superato il limite” “Abbiamo visto di tutto in tanti anni di attività politica ma Questa campagna elettorale ha superato ogni limite. Attacchi senza precedenti verso l’unica forza di opposizione parlamentare”. Sopno stati messi in campo “tutti gli strumenti utili a screditarla e delegittimarne la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il dato del primo giorno dei ballottaggi, a livello nazionale per l’elezione dei sindaci in 63 città è del 33,33%. Un dato allarmante, in netto calo, di oltre il 6%, rispetto al 39,86% del primo turno, secondo l’ultimo dato fornito dal sito del Viminale. In attesa del dato finale alle 15 . ora di chiusura dei seggi, Francesco, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera commenta in un lungola situazione che ha fatto da cornice alla diserzione delle urne.: “Abbiamo visto di tutto, ma ora si è superato il limite” “Abbiamo visto di tutto in tanti anni di attività politica macampagna elettorale ha superato ogni limite. Attacchi senza precedenti verso l’unica forza di opposizione parlamentare”. Sopno stati messi in campo “tutti gli strumenti utili a screditarla e delegittimarne la ...

Advertising

heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - SecolodItalia1 : “I cittadini sono terrorizzati e non votano. Questa non è democrazia”: lo sfogo di Lollobrigida… - PatriziaFranc20 : RT @IlariaBifarini: Il governo manda le forze dell’ordine per mettere fine alle proteste dei portuali e dei cittadini di Trieste contro il… -