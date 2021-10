I Bastardi di Pizzofalcone 3 quinta puntata: trama e anticipazioni 18 ottobre 2021 (Di lunedì 18 ottobre 2021) I Bastardi DI Pizzofalcone 3 quinta puntata. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento lunedì 18 ottobre 2021. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Bastardi di Pizzofalcone 3 trama quinta puntata Sangue. Una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina. Ma alcuni elementi lasciano credere che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. È un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all’interno dei Bastardi. Intanto, l’ispettore Lojacono si ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) IDI. Con le puntate inedite della terza stagione, torna su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann. Di seguitodel nuovo appuntamento lunedì 18. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING IdiSangue. Una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina. Ma alcuni elementi lasciano credere che dietro a questo incidente si nasconda un caso ben più complesso. È un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all’interno dei. Intanto, l’ispettore Lojacono si ...

Advertising

InNotizia : Quinta puntata della terza serie per “I Bastardi di Pizzofalcone” in onda questa sera su Rai Uno. C’è grande attesa… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con la terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - mina_parco : RT @GassmanGassmann: 'Sangue' per I bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - RAI Ufficio Stampa ?????? - Ema_poet : RT @GassmanGassmann: 'Sangue' per I bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - RAI Ufficio Stampa ?????? - Ich_bin_Fuchs : Un po' di Paradiso delle Signore, un po' di Doc, Fuoriclasse, I bastardi di Pizzofalcone, Un passo dal cielo, Che D… -