I BASTARDI DI PIZZOFALCONE 3 | QUINTA PUNTATA | TORNA IL FRATE KILLER? UN NUOVO CASO CREA TENSIONI

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Quinto e penultimo appuntamento con la terza stagione de “Idi”, in onda su Rai1 lunedì 18 ottobre alle 21.25, diretta da Monica Vullo. Nel cast Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Massimiliano Gallo e la new entry Maria Vera Ratti. Le quattrogià trasmesse hanno appassionato una media di 4,4 milioni di telespettatori con il 21% di share. Idi3, Episodio 5 – SANGUE Una commessa di farmacia viene uccisa da un balordo durante una rapina e alcuni elementi lasciano credere che dietro a questo incidente si nasconda unben più complesso. È un delitto che il commissario Martini sente come proprio, facendo scoppiare un conflitto all’interno dei. Intanto, l’ispettore Lojacono si avvicina sempre più ...

VanessaR61 : RT @GassmanGassmann: I Bastardi di Pizzofalcone Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Quinta Puntata della Fiction con Alessandro Gassmann

Questa sera, alle ore 21:25 su Rai 1, andrà in onda la quinta puntata de 'I Bastardi di Pizzofalcone' che, stando alle anticipazioni, anche stavolta non sarà priva di colpi di scena.