I Backstreet Boys si travestono da Spice Girls: il costume di Halloween 2021 vince tutto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Per festeggiare il loro 25esimo anniversario, i Backstreet Boys si sono travestiti da Spice Girls e hanno fornito un'ottima ispirazione a chiunque voglia travestirsi per Halloween. I Backstreet Boys si sono travestiti da Spice Girls e per quanto ci riguarda quest'anno potrebbero aver già vinto la "gara" dei costumi di Halloween 2021, tra le celebrity. Lo scatto, infatti, raffigura il celebre gruppo statunitense con addosso i costumi della popolare girl band. Hanno dominato le classifiche musicali degli anni Novanta e, adesso, si apprestano a tornare di moda grazie al prossimo Halloween.

