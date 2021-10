Hockey prato, Qualificazioni Mondiali femminili 2022: calendario, programma e orari del torneo di Pisa con le azzurre (Di lunedì 18 ottobre 2021) È sicuramente l’appuntamento più importante della stagione. La Nazionale italiana femminile di Hockey su prato va a caccia del pass per i Mondiali del 2022 (Spagna ed Olanda le sedi), per riuscire a partecipare alla manifestazione iridata dovrà ottenere la qualificazione nel torneo in programma nel week-end a Pisa. Andiamo a scoprire il programma completo con il calendario e gli orari: QUARTI DI FINALE Giovedì 21 ottobre Russia-Bielorussia ore 9.00 (A) Irlanda-Francia ore 11.30 (B) Scozia-Polonia ore 14 (C) Italia-Galles ore 16.30 (D) SEMIFINALI Sabato 23 ottobre Ore 12.00 vincenti A-B Ore 16.30 vincenti C-D FINALE Domenica 24 ottobre Ore 16.30 Foto: FIH Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) È sicuramente l’appuntamento più importante della stagione. La Nazionale italiana femminile disuva a caccia del pass per idel(Spagna ed Olanda le sedi), per riuscire a partecipare alla manifestazione iridata dovrà ottenere la qualificazione nelinnel week-end a. Andiamo a scoprire ilcompleto con ile gli: QUARTI DI FINALE Giovedì 21 ottobre Russia-Bielorussia ore 9.00 (A) Irlanda-Francia ore 11.30 (B) Scozia-Polonia ore 14 (C) Italia-Galles ore 16.30 (D) SEMIFINALI Sabato 23 ottobre Ore 12.00 vincenti A-B Ore 16.30 vincenti C-D FINALE Domenica 24 ottobre Ore 16.30 Foto: FIH

Advertising

SSLazioOrg : Nella prima gara del Campionato di A2, la @HockeyLazio Hockey su Prato femminile pareggia 1 a 1 sul campo della Ca… - PressFutura : #Hockey su prato: Polisportiva Valverde protagonista in A1 femminile e A2 maschile? - sportface2016 : #Hockeyprato, ecco le azzurre convocate per le qualificazioni ai Mondiali 2022 - sportface2016 : #Hockeyprato, gli azzurri convocati per il torneo di qualificazione ai Mondiali 2022 - zazoomblog : Hockey prato: le convocate dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali in quel di Pisa - #Hockey #prato:… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey prato Hockey prato, 3a giornata: Cernusco porta a casa il primo punto stagionale Cernusco porta a casa il primo punto della stagione. Nello scorso fine settimana, dopo due sconfitte consecutive , la formazione biancorossa è riuscita a portare a casa un pareggio per 2 - 2 nella ...

Hockey su prato, le azzurre convocate per le qualificazioni ai Mondiali 2022 Roberto Carta, allenatore della Nazionale femminile di hockey su prato , ha diramato la lista delle convocate per il torneo di qualificazione alla World Cup 2022 , in programma a Pisa dal 21 al 24 ottobre 2021. La squadra azzurra si riunirà nella città ...

Hockey prato, 3a giornata: Cernusco porta a casa il primo punto stagionale Prima la Martesana Hockey prato, Qualificazioni Mondiali femminili 2022: calendario, programma e orari del torneo di Pisa con le azzurre È sicuramente l'appuntamento più importante della stagione. La Nazionale italiana femminile di hockey su prato va a caccia del pass per i Mondiali del 2022 (Spagna ed Olanda le sedi), per riuscire a p ...

Hockey prato, 3a giornata: Cernusco porta a casa il primo punto stagionale Cernusco porta a casa il primo punto della stagione. Nello scorso fine settimana, dopo due sconfitte consecutive, la formazione biancorossa è riuscita a portare a casa un pareggio per 2-2 nella trasfe ...

Cernusco porta a casa il primo punto della stagione. Nello scorso fine settimana, dopo due sconfitte consecutive , la formazione biancorossa è riuscita a portare a casa un pareggio per 2 - 2 nella ...Roberto Carta, allenatore della Nazionale femminile disu, ha diramato la lista delle convocate per il torneo di qualificazione alla World Cup 2022 , in programma a Pisa dal 21 al 24 ottobre 2021. La squadra azzurra si riunirà nella città ...È sicuramente l'appuntamento più importante della stagione. La Nazionale italiana femminile di hockey su prato va a caccia del pass per i Mondiali del 2022 (Spagna ed Olanda le sedi), per riuscire a p ...Cernusco porta a casa il primo punto della stagione. Nello scorso fine settimana, dopo due sconfitte consecutive, la formazione biancorossa è riuscita a portare a casa un pareggio per 2-2 nella trasfe ...