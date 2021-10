Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Cortina non lascia scampo a Vienna e si rilancia in classifica (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Alps League 2021-2022 prosegue nel suo percorso e scende sul ghiaccio anche nella inconsueta cornice del lunedì sera. In programma un solo incontro, ma con una squadra italiana impegnata. Cortina, infatti, ospitava i Vienna Capitals Silver ed è arrivata una vittoria importante per quanto riguarda il momento della squadra di coach Machacka, che veniva da 4 ko nelle ultime 5 uscite. A questo punto in classifica generale gli ampezzani salgono in ottava posizione a quota 15 punti in 10 turni disputati, mentre al comando prosegue la corsa a braccetto di Jesenice e Asiago con 30. Vienna, invece, rimane il fanalino di coda della stagione. SGC Cortina Hafro – Vienna Capitals Silver 6-2: i padroni di casa ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laprosegue nel suo percorso e scende sulanche nella inconsueta cornice del lunedì sera. In programma un solo incontro, ma con una squadra italiana impegnata., infatti, ospitava iCapitals Silver ed è arrivata una vittoria importante per quanto riguarda il momento della squadra di coach Machacka, che veniva da 4 ko nelle ultime 5 uscite. A questo punto ingenerale gli ampezzani salgono in ottava posizione a quota 15 punti in 10 turni disputati, mentre al comando prosegue la corsa a braccetto di Jesenice e Asiago con 30., invece, rimane il fanalino di coda della stagione. SGCHafro –Capitals Silver 6-2: i padroni di casa ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Finalmente l'Hockey Como Alla quinta si è sbloccato - Sport, Bressanone ... intasca il primo successo nell'Italian hockey league. Una partita con altre prime volte: il primo ... visto che aveva già segnato " e tanto - due stagioni fa per Majul che ha rotto il ghiaccio nel ...

Il weekend del CUS Genova Sempre in vantaggio i Biancorossi nei parziali, con una supremazia messa in ghiaccio concretamente ... HOCKEY Sconfitta per 3 - 0 per il CUS Hockey di Franco Ferrero all'esordio stagionale di Serie B ...

Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Asiago supera Cortina e vola in vetta, vincono Renon e Fassa OA Sport Alla quinta si è sbloccato Buona la quinta. L’Hockey Como spezza il digiuno e regolando a Casate il Bressanone (5-2), intasca il primo successo nell’Italian hockey league. Una partita con altre prime volte: il primo gol dell’ul ...

Torna il Palaghiaccio di Saronno: la pista di ghiaccio all’Exbo aprirà a fine mese SARONNO – A distanza di due anni dall’ultima apertura ritorna la stagione invernale del Palaghiaccio, che è sempre stato apprezzato dai saronnesi e dagli abitanti dei paesi limitrofi.

