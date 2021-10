Highlights Badosa-Azarenka 7-65 2-6 7-62 | finale Wta 1000 Indian Wells 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Glidel match tra Paulae Victoria, valevole per ladel Wtadi. La tennista spagnola si è laureata campionessa nel deserto californiano imponendosi in tre set. 7-6(5) 2-6 7-6(2) il punteggio del match, durato oltre tre ore e con picchi di tennis di altissimo livello. In alto e di seguito le immagini salienti del match. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.