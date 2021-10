Hideo Kojima lancia una gamma di occhiali firmati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Hideo Kojima sta collaborando con il designer francese Jean-François Rey per creare una gamma di occhiali insoliti. Chi è Jean-François Rey che collabora con cui collabora Hideo Kojima Jean-François Rey si descrive come un “orgoglioso attivista anti-uniformità” specializzato in design di occhiali che non sono considerati tradizionali. Questo sembra essere il caso dei tre stili Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021)sta collaborando con il designer francese Jean-François Rey per creare unadiinsoliti. Chi è Jean-François Rey che collabora con cui collaboraJean-François Rey si descrive come un “orgoglioso attivista anti-uniformità” specializzato in design diche non sono considerati tradizionali. Questo sembra essere il caso dei tre stili

Advertising

periodicodaily : Hideo Kojima lancia una gamma di occhiali firmati - Periodico Daily #hideokojima #occhiali - zazoomblog : The Batman e il suo trailer al DC FanDome 2021 conquistano Hideo Kojima - #Batman #trailer #FanDome #conquistano - Eurogamer_it : #TheBatman fa breccia nel cuore di Hideo Kojima con il trailer al #DCFanDome2021. - ShabadooGlobal : @before_tone @HIDEO_KOJIMA_EN Mmmmmh toni toni maccaroni peperoni tu sei per me..... IL NUMERO UNO - GamePlayFusi : un pochetto di buona #musica #tuttapevoi #gamers -