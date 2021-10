Handanovic a Sarri: «Perché non vi siete fermati? Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?» (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport racconta lo scambio di opinioni tra il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri e il portiere dell’Inter Samir Handanovic, dopo la partita di sabato, finita tra polemiche e una mezza rissa in campo. “«Perché non vi siete fermati?». «Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo fare?». «Potevi fare come Bielsa, lo ricordi Bielsa?». Non solo insulti, non solo parole forti nel tunnel degli spogliatoi sabato sera, all’Olimpico. È il racconto di uno scambio di opinioni tra Samir Handanovic e Maurizio Sarri, poco dopo il fischio finale di Irrati”. La tensione in campo è altissima, così ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport racconta lo scambio di opinioni tra il tecnico della Lazio, Maurizioe il portiere dell’Inter Samir, dopo la partita di sabato, finita tra polemiche e una mezza rissa in campo. “«non vi?». «Ma io, più che alzare la mano verso i miei, cos’altro potevo?». «, lo?». Non solo insulti, non solo parole forti nel tunnel degli spogliatoi sabato sera, all’Olimpico. È il racconto di uno scambio di opinioni tra Samire Maurizio, poco dopo il fischio finale di Irrati”. La tensione in campo è altissima, così ...

