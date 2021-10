Haiti | rapiti missionari americani e tre bambini

Leggi su ck12

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad, un gruppo dicanadesi esono stati, insieme a tre. Il rapimento ha avuto luogo lungo una strada vicino alla capitale Port-au-Prince. Si tratta dell’ennesimo rapimento, in un paese che sta soffrendo sempre di più, piegato dalla povertà e dal crimine. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)Come spiega il Corriere della Sera, ie i, che stavano rientrando in orfanotrofio, sono statifuori da Port-au-Prince, mentre erano diretti a Titanye. Il gruppo, di 17 persone, era composto da cittadini Usa e un canadese,religiosi del Christian Aid Ministries, facenti parte del gruppo di cristiani anabattisti. Per alcuni di loro, la maggior parte, era la prima visita nel ...