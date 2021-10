Hackerato il profilo Spotify del rapper Tekashi 6ix9ine | materiale pornografico e insulti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella giornata di ieri 17 ottobre, la paginadi Daniel Hernández, in arte, è stata attaccata da anonimi pirati informatici. A riportarlo, tra gli altri, anche il Sun. Foto e canzoni dei ‘rivali’ () come Trippied Redd e Lil Durk oppure grafiche in cui l’artista, nato a NY 25 anni fa, è stato trasformato in un topo. E ancora fotografie esplicite di genitali maschili, offese eanche contro la famiglia che non riportiamo. A parlarne, soprattutto su Twitter, i numerosi fan del. Qualche numero: su Instagram è seguito da 22.6 milioni di persone, suha 9 milioni di ascoltatori mensili in media e le sue canzoni più popolari sono state ‘streammate’ più di 280 milioni di volte l’una. Il singolo ‘FEFE’ conta 667.895.000 ascolti. ...