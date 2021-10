Haaland regala la maglietta a un tifoso | ma gli viene sequestrata Il norvegese gliela dona di nuovo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Bellissima storia che arriva da Dortmund e che vede protagonista Erling. L’attaccantesabato scorso è tornato in campo dopo quasi un mese di stop per un problema muscolare. Il giocatore ha messo a segno subito una doppietta nel 3-1 contro il Mainz. A fine partita, un ragazzo ha invaso il campo e gli ha chiesto la. Sven, il nome del 23enne invasore, è andato dae gli ha chiesto la maglia. L’attaccante del Dortmund lo ha accontentato, invitandolo poi a correre, insieme al resto della squadra, sotto la curva per fare il pieno di applausi. Un momento magico per il ragazzo, davvero super. Peccato che all’uscita dallo stadio, gli steward lo abbiano fermato e gli abbiano sequestrato ladel suo campione. E’ scattata così una petizione su twitter, che ha raggiunto ...

Advertising

ETGazzetta : Haaland gli regala la maglia, ma lo steward la sequestra. Poi ci pensa Twitter - sportli26181512 : #Haaland #show pazzesco: a bersaglio con tre palloni, uno sopra l'altro: L'attaccante norvegese regala spettacolo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland regala

La Gazzetta dello Sport

Una sorpresa. E poi un'altra, completamente diversa. Entrambe gradite, una però fa discutere. Sabato Erlingè tornato in campo dopo quasi un mese di stop per un problema muscolare. Lo ha fatto giocando dal primo minuto. Lo ha fatto restando in campo fino alla fine. E questo non se lo aspettava ...DORTMUND (GERMANIA) - Erlingcontinua a stupire. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmundspettacolo, in campo e durante gli allenamenti. Un video postato dal profilo ufficiale della società tedesca ha fatto il ...Lo svedese al rientro in campo dopo due giornate segna una doppietta nel 3-1 col Mainz, doppio colpo di Hertha e Union. Pari del Lipsia, vittoria esterna del Bochum ...Haaland, tre tiri a bersaglio. Haaland piazza tre palloni, uno sopra l'altro, sul dischetto del rigore e calcia verso l'incrocio dei pali della porta, dove ha piazzato un mirino.