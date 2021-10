Ha sorpreso tutti i presenti con la dedica per la fidanzata: è successo durante il concerto (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ stata una sorpresa per il pubblico ed anche per lei: il celebre artista, durante il concerto, ha fatto una dedica speciale alla sua dolce metà. Il momento è stato molto emozionante. Era a Londra, allo Shepherd’s Bush Empire, e prima di cantare una canzone, si è fermato per fare una dedica speciale alla sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ stata una sorpresa per il pubblico ed anche per lei: il celebre artista,il, ha fatto unaspeciale alla sua dolce metà. Il momento è stato molto emozionante. Era a Londra, allo Shepherd’s Bush Empire, e prima di cantare una canzone, si è fermato per fare unaspeciale alla sua L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LoSplendido : @MeNeFrego___ È da mesi che in modo per me nuovo mi sto trovando d’accordo su tutti i tweet di Rizzo. Questa cosa mi ha sorpreso parecchio - infoitsalute : Icardi e Wanda Nara, nuovo capitolo della crisi: la foto ha sorpreso tutti - favilla_1 : RT @vaneisthenewme2: C: quando siami arrivati a casa di engin la madre stava cambiando tutti mobili e anche engin ne era sorpreso anche per… - vaneisthenewme2 : C: quando siami arrivati a casa di engin la madre stava cambiando tutti mobili e anche engin ne era sorpreso anche… - billie_caos : Non mi meraviglio che Icardi abbia messo le corna a Wanda, ero sorpreso quando non gliele metteva, con tutti i sold… -