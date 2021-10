Gualtieri nuovo sindaco di Roma “Inizia un lavoro straordinario”

(Di lunedì 18 ottobre 2021)(ITALPRESS) – “Adessoun, per far funzionare meglio, per essere una città produttiva, una città della cultura, della scienza, dell'innovazione, vicina alle persone”. Lo ha detto il neodi, Robertocommentando le proiezioni che lo danno in netto vantaggio rispetto al suo avversario Michetti. “Grazie per questo risultato, non era scontato, ci metterò tutto il mio impegno – ha continuato – E' stata una bellissima campagna elettorale” ha aggiunto ” ringrazio tutti ini, chi mi ha votato e chi no, con tutto l'impegno farò ildellene e deini”.“Adesso è il tempo di realizzare il grande passo per lo sviluppo, ...

DavidSassoli : Una vittoria meritata, conseguita grazie a tenacia, passione, serietà e competenza di Roberto #Gualtieri. #Roma, co… - fanpage : Roberto #Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma - HuffPostItalia : Trionfo Gualtieri, il nuovo giorno del Pd a Roma - winnimao : RT @DavidSassoli: Una vittoria meritata, conseguita grazie a tenacia, passione, serietà e competenza di Roberto #Gualtieri. #Roma, con il n… - 60_cla : RT @fanpage: Roberto #Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma -

Poi ilsindaco di Roma ha parlato della sua idea di città per la quale si impegnerà a ...la mia energia per realizzare il nostro programma all'altezza di una capitale europea - ha detto...Raggi: "Complimenti a, sosterrò battaglie per Roma" 'Congratulazioni a Roberto. Ilsindaco saprà lavorare nell'interesse della nostra comunità. Da parte mia ci sarà leale e ...ROMA (ITALPRESS) - "Adesso inizia un lavoro straordinario, per far funzionare meglio Roma, per essere una città produttiva, una città della cultura, dell ...ROMA (politica) - 'Impegno per affermare la città come una capitale europea' ilmamilio.it Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma. Il candidato del centrosinistra a Roma è in metto in vantaggio c ...