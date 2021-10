Gualtieri, lo storico che ha negoziato il Pnrr (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’era una volta il Roberto Gualtieri storico alla Sapienza, vice di Giuseppe Vacca all’istituto Gramsci, chiamato in quota Ds nel 2006 a scrivere il manifesto dei valori del Pd insieme, tra gli altri, a Sergio Mattarella e Pietro Scoppola. Un intellettuale con la passione per la politica fin da ragazzino nella Fgci, che nel 2009 inizia la sua carriera da europarlamentare che lo porta al vertice della commissione per i problemi monetari. Subito dopo la terza rielezione a Bruxelles, nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 ottobre 2021) C’era una volta il Robertoalla Sapienza, vice di Giuseppe Vacca all’istituto Gramsci, chiamato in quota Ds nel 2006 a scrivere il manifesto dei valori del Pd insieme, tra gli altri, a Sergio Mattarella e Pietro Scoppola. Un intellettuale con la passione per la politica fin da ragazzino nella Fgci, che nel 2009 inizia la sua carriera da europarlamentare che lo porta al vertice della commissione per i problemi monetari. Subito dopo la terza rielezione a Bruxelles, nel … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ProDocente : Il voto nei municipi: Gualtieri doppia Michetti nel centro storico. Lo Russo vince ovunque contro Damilano - Testament73 : RT @giovanni658764: @AlbertoBagnai il pd viene votato solo nei centri storico... a Roma per gualtieri ha votato il 60% del 40 % degli avent… - giovanni658764 : @AlbertoBagnai il pd viene votato solo nei centri storico... a Roma per gualtieri ha votato il 60% del 40 % degli a… - MaurizioGabell1 : @FrancescoSaro Non è paura ma certezza visto quello che a combinato come Ministro del Governo. Gualtieri è uno stor… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ??? Samsung Smartphone Galaxy S21 5G, Caricatore incluso ?? Minimo Storico ?? ?? Al costo di 729,90€ anzichè 929,00€ ????… -