Gualtieri, le prime parole del nuovo sindaco: “Roma sarà città inclusiva” (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : Secondo le prime proiezioni nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma il centrosinistra di Gualtieri (59,… - LaRagione_eu : 'Grazie ai #romani per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno. S… - RaffyB_68 : RT @joseftree11: Gualtieri:'Ringrazio Virginia Raggi per l'impegno profuso in tutti questi anni' ???? Ma se diceva che non ha fatto niente ????… - DaCaiomauro : RT @joseftree11: Gualtieri:'Ringrazio Virginia Raggi per l'impegno profuso in tutti questi anni' ???? Ma se diceva che non ha fatto niente ????… - Alessia49m : RT @repubblica: Secondo le prime proiezioni nel ballottaggio per l'elezione del sindaco di Roma il centrosinistra di Gualtieri (59,1%) è in… -