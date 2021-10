Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma con il 60% dei consensi | da domani siederà al Campidoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ora è ufficiale. Robertoè ildi. L’ha spuntata al ballottaggio su Enrico Michetti con quasi il 60% dei voti, contro poco meno del 40% dello sfidante sostenuto da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Le vittorie non sono mai annunciate, certe volte però sono attese: come quella di Robertoche la sua corsa l’aveva vinta all’inizio di questo mese quando aveva superato Virginia Raggi e Carlo Calenda. Michetti e’ profondamente inadeguato a fare il. Ho votatoperché lo considero migliore. Sono antifascista ma scomodare la svolta autoritaria per non votare Michetti e’ inutile e dannoso. Sosteniamo persone e programmi o l’astensione crescerà ancora. — Marco Bentivogli ...

Advertising

summa57 : RT @simocanettieri: Alle 18 la festa di Gualtieri in piazza Santi Apostoli, la piazza del vecchio Ulivo e forse anche di quello nuovo. Si a… - Armandoann4 : RT @HuffPostItalia: Trionfo Gualtieri, il nuovo giorno del Pd a Roma - PraesesMundi : #Gualtieri nuovo sindaco di #Roma. Premiata la competenza - SimoneMoriOff : Buon lavoro al nuovo sindaco di #Roma @gualtierieurope #Gualtieri #Elezionicomunali2021 - Profilo3Marco : RT @siriomerenda: #Gualtieri le ha suonate a Michetti...avanti 20 punti è il nuovo sindaco di Roma... #maratonamentana #ballottaggioroma #b… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri nuovo

Un dato monitorato con attenzione a Roma e Torino, le due grandi città dove si sceglie il... mentre la partecipazione resta più alta dove era in testa Roberto. L'affluenza sarà ...Dal primo piano, dove l'entourage delsindaco era in attesa, arriva un boato, l'applauso di prolunga.sorride dietro la mascherina e applaude quando la proporzione della sua vittoria ...Dalle ore 15 tutti i risultati in diretta per i ballottaggi Marche e Abruzzo su VeraTv e aggiornamenti sui risultati delle principali città italiane (Roma, Tor ...Chiusi ufficialmente i seggi, gli exit poll vedono in vantaggio il centrosinistra a Roma e Torino, mentre Trieste è ancora in bilico.