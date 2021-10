Grey’s Anatomy 18X04: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di lunedì 18 ottobre 2021) Grey’s Anatomy 18X04 va in onda sulla ABC americana giovedì 21 ottobre 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 18X04: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 18X04 si intitola With a Little Help From My Friends, ispirato all’omonimo brano di Jow Cocker che tradotto in italiano significa “con un piccolo aiuto dai miei amici”. L’emittente televisiva americana ha rilasciato ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)va in onda sulla ABC americana giovedì 21 ottobre 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguitodel prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANOL’episodio disi intitola With a Little Help From My Friends, ispirato all’omonimo brano di Jow Cocker che tradotto in italiano significa “con un piccolo aiuto dai miei amici”. L’emittente televisiva americana ha rilasciato ...

Andrei_abere : @alefthand_ Spero Grey's anatomy non finisca mai - FVLMINE : @louisvarm scusa stavo vedendo un video@ed ho pensato ad harru sul divano che guarda grey’s anatomy, in particolare… - FVLMINE : harry secondo me tu quando sei triste guardi grey's anatomy - mirrorbvllwt : quando ho detto di voler riguardare le prime stagioni di Grey's Anatomy mi ero evidentemente dimenticata della 7x18 - asiaxniall : madonna meno male che in grey’s anatomy “muoiono tutti” ma ho appena riniziato the 100 e porca troia di quelli dell… -