Green Pass | Toti “Giusto manifestare | no bloccare chi vuole lavorare”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – “Ho parlato con il Ministro dell'Interno, con il prefetto e il questore di Genova oggi. Il punto è che le proteste sono assolutamente legittime, ma la maggioranza del Paese si è espressa chiaramente a favore di un'Italia che riparte. E non sarebbe tollerabile allora che i porti diventassero la frontiera ostaggio di una frangia estrema. Ancora di più di fronte all'atteggiamento responsabile dei sindacati e della maggior parte dei lavoratori. Un conto è far sentire la propria voce,. Un altro èchi vuol”. Così il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanniin un'intervista al Secolo XIX, parlando del cosiddetto “G-Day”. “Diciamo che 1'85% degli over 12 è vaccinato. Altre migliaia di persone che non sono d'accordo comunque vanno a farsi il ...

Al porto è una mattinata ad altissima tensione. Una trentina di portuali e circa trecento manifestanti no -si sono seduti per terra, un gesto di provocazione dopo l'arrivo di alcune camionette della polizia per lo sgombero del porto. 'Gente come noi non molla' è l'urlo di chi da giorni bivacca ...Dopo l'entrata in vigore di venerdì 15 ottobre, inizia oggi la prima settimana di lavoro con ilobbligatorio nei luoghi di lavoro . I certificati scaricati in Italia hanno superato quota 100 milioni e lo 'sprint' si è registrato proprio tra il 14 ed il16 ottobre, quando sono stati ...Il Green Pass è obbligatorio dal 15 ottobre nei luoghi di lavoro sia della pubblica amministrazione che privata, ma arriva la proposta di abolizione.E’ cominciato lo sgombero dei manifestanti nel primo lunedì dopo l’introduzione del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. I lavoratori stazionano davanti al Varco 4 di Trieste. Alcuni mezzi ...