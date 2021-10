Green pass, primo lunedì con le nuove regole per entrare a lavoro. Boom di tamponi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al via la prima settimana intera con l'obbligo del lasciapassare per accedere a uffici, fabbriche e negozi. Le certificazioni scaricate hanno superato quota 100 milioni, con un'accelerazione proprio negli ultimi giorni: 2,5 milioni le emissioni tra giovedì e sabato. Di queste, 1,8 milioni derivano dai test Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al via la prima settimana intera con l'obbligo del lasciaare per accedere a uffici, fabbriche e negozi. Le certificazioni scaricate hanno superato quota 100 milioni, con un'accelerazione proprio negli ultimi giorni: 2,5 milioni le emissioni tra giovedì e sabato. Di queste, 1,8 milioni derivano dai test

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - frankponch72 : RT @Luca_Mussati: In Svezia rimosse tutte le restrizioni. No green pass. No distanziamento. No mascherine. Tutto aperto. Dopo 16 giorni i… - blusewillis1 : RT @Coco_Mars_: Il discorso di Puzzer al porto di Trieste dopo le dimissioni: «Finché c’è il green pass non lavoro, consegnerò pizze» Per… -