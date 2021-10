Green pass, oggi 2 milioni di lavoratori a casa: è caos tamponi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Sono circa 2 milioni i lavoratori non vaccinati che non hanno il Green pass perché non sono riusciti a farsi il tampone in farmacia. Per molti di loro è stato praticamente impossibile sottoporsi ai test negli ultimi giorni anche a causa delle lunghe code in farmacia. Un vero e proprio caos tamponi. “Purtroppo, le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non sono in grado di compiere giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda”, fa notare la Cgia. Dunque siamo di fronte a un numero impressionante di “lavoratori che, loro malgrado, saranno costretti a rimanere a casa senza retribuzione”. caos tamponi, Cgia: “Sono 2 milioni i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott – Sono circa 2non vaccinati che non hanno ilperché non sono riusciti a farsi il tampone in farmacia. Per molti di loro è stato praticamente impossibile sottoporsi ai test negli ultimi giorni anche a causa delle lunghe code in farmacia. Un vero e proprio. “Purtroppo, le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non sono in grado di compiere giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda”, fa notare la Cgia. Dunque siamo di fronte a un numero impressionante di “che, loro malgrado, saranno costretti a rimanere asenza retribuzione”., Cgia: “Sono 2i ...

