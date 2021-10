Green pass, Leonardi (Usb): “No a obbligo in luoghi lavoro, tamponi gratuiti per tutti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Si ai vaccini, no al Green pass per luoghi di lavoro e sì a tamponi gratuiti per tutti”. Sono i tre passaggi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che indica con Adnkronos/Labitalia Pierpaolo Leonardi, dell’esecutivo nazionale confederale Usb. “Fin dal primo momento -spiega l’esponente del sindacato di base- siamo stati favorevoli al vaccino contro il Covid 19, considerandolo il più importante strumento di contenimento della pandemia, da utilizzare al massimo insieme agli altri dispositivi di protezione individuale: le mascherine e il distanziamento sociale. Quindi siamo assolutamente sì-vax e pensiamo che tocchi allo Stato provvedere a stabilire che semmai la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Si ai vaccini, no alperdie sì aper”. Sono i treaggi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori suidi, che indica con Adnkronos/Labitalia Pierpaolo, dell’esecutivo nazionale confederale Usb. “Fin dal primo momento -spiega l’esponente del sindacato di base- siamo stati favorevoli al vaccino contro il Covid 19, considerandolo il più importante strumento di contenimento della pandemia, da utilizzare al massimo insieme agli altri dispositivi di protezione individuale: le mascherine e il distanziamento sociale. Quindi siamo assolutamente sì-vax e pensiamo che tocchi allo Stato provvedere a stabilire che semmai la ...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - StampaTorino : La mossa della Regione: tamponi gratis per chi è vaccinato ma non ha ancora il Green Pass - CandleMcMurphy : RT @a_meluzzi: Google News - Porto di Trieste, con cariche e idranti la polizia sgombera i 300 manifestanti no Green Pass live tv / che ver… -