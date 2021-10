Green pass Italia, farmacie: “Caos tamponi atteso, via è vaccino” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Il Green pass è una misura di sostegno alla vaccinazione” anti-Covid, “che vuole convincere chi non l’ha ancora fatta. E’ chiaro che non può prevedere una vita comoda per chi non vuole vaccinarsi: nessuno poteva pensare di fare in tutta tranquillità un tampone ogni 2 giorni. Le persone, per il bene di tutti, devono vaccinarsi ed è ovvio che ci siano difficoltà per coloro che non vogliono farlo. Il Caos tamponi era prevedibile. I cittadini devono capire che vaccinarsi è necessario, altrimenti a gennaio siamo di nuovo punto e daccapo a prorogare il provvedimento”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Marco Cossolo, presidente di Federfarma, l’associazione dei titolari di farmacia, che non si meraviglia del boom di richieste di tamponi e dei disagi che ne derivano. “Non ho dati sul territorio, ma era ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Ilè una misura di sostegno alla vaccinazione” anti-Covid, “che vuole convincere chi non l’ha ancora fatta. E’ chiaro che non può prevedere una vita comoda per chi non vuole vaccinarsi: nessuno poteva pensare di fare in tutta tranquillità un tampone ogni 2 giorni. Le persone, per il bene di tutti, devono vaccinarsi ed è ovvio che ci siano difficoltà per coloro che non vogliono farlo. Ilera prevedibile. I cittadini devono capire che vaccinarsi è necessario, altrimenti a gennaio siamo di nuovo punto e daccapo a prorogare il provvedimento”. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Marco Cossolo, presidente di Federfarma, l’associazione dei titolari di farmacia, che non si meraviglia del boom di richieste die dei disagi che ne derivano. “Non ho dati sul territorio, ma era ...

