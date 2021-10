Green pass | il 17 ottobre scaricati 437mila certificati | 150mila in più rispetto alle scorse domeniche Circa 261mila da tampone

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono statiil 17, la prima domenica con le nuove regole per l’accesso al lavoro. Si tratta di un balzo in avanti di oltrein piùate. Domenica, oltresono statida chi ha fatto i, 174mila dai vaccinati, oltre 1.500 dai guariti. Il dato è disponibile sulla piattaforma del governo dalla quale è possibile scaricare il. Dallo stesso sito emerge come quasi 241milasono statida portale con tessera sanitaria o altro documento, 131.667 tramite spid, ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - ZanellaRina : RT @ladyonorato: Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime di Pinoc… - Tullio_Filippi : RT @Alex81G: Chi è favorevole al Green Pass è pregato di levarsi dai coglioni dal mio profilo, grazie! -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

I lavoratori dipendenti vengono controllati in ufficio, azienda, studio o negozio, mentre per gli autonomi senza superiori hsnno il solo obbligo di possedere ilper lavorare, soggetti ad eventuali ispezioni da parte delle forse dell'ordine nei soli contesti di attività svolte in luogo pubblico. Il decreto 127/2021 stabilisce che la Certificazione ...... "Ma al Viminale come ragionano?' Matteo Salvini contro il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il Viminale per lo sgombero a Trieste dei portuali e dei manifestanti No. 'Settimana ...un credito d’imposta ‘ ad hoc’ alle imprese che hanno avuto nuovi costi per adeguarsi all’obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro ...I numeri di Covid in Italia appaiono sotto controllo, mentre crescono i contagi in Gb. Fra vaccini e terze dosi l'analisi di Cauda ...