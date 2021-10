Green Pass, Genovesi (Fillea Cgil): “Obbligo vaccinale se non si raggiunge soglia vaccinati indicata da scienza” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Noi l’abbiamo sempre detto, ed è stato anche votato e approvato un ordine del giorno all’unanimità dal comitato direttivo della Cgil dello scorso 7 settembre: serve l’Obbligo vaccinale. Noi consideriamo il Green Pass uno strumento importante e condivisibile ma se entro 10-15 giorni non raggiungeremo la soglia di vaccinati indicata dagli scienziati, e solo da loro, allora il tema dell’Obbligo vaccinale ritorna attuale”. Così Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea Cgil, interviene sul dibattito relativo al Green Pass e commenta, con Adnkronos/Labitalia, l’intervista di oggi dell’ex-leader della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Noi l’abbiamo sempre detto, ed è stato anche votato e approvato un ordine del giorno all’unanimità dal comitato direttivo delladello scorso 7 settembre: serve l’. Noi consideriamo iluno strumento importante e condivisibile ma se entro 10-15 giorni nonremo ladidagli scienziati, e solo da loro, allora il tema dell’ritorna attuale”. Così Alessandro, segretario generale della, interviene sul dibattito relativo ale commenta, con Adnkronos/Labitalia, l’intervista di oggi dell’ex-leader della ...

