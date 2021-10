Green Pass, Assosistema Confindustria: 'Prova superata dalle aziende del settore' (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “Prova superata dalle aziende che erogano il servizio di lavanderia industriale e sterilizzazione dello strumentario chirurgico”. A rilevarlo é stato Matteo Nevi, segretario generale di Assosistema Confindustria, intervenuto oggi a Radio Rai. "Ad oggi, dall'obbligo del Green Pass, non abbiamo ricevuto segnali di allerta utili a mettere in discussione l'erogazione del servizio alle strutture sanitarie" - ha commentato Nevi a 'Sportello Italia' - che, ricordo, rientra tra i servizi di pubblica utilità che devono comunque essere garantiti alla collettività". "Quello che abbiamo sicuramente rilevato - ha continuato Nevi - è stato un comportamento diligente da parte dei 20mila lavoratori del settore". "In alcune ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “che erogano il servizio di lavanderia industriale e sterilizzazione dello strumentario chirurgico”. A rilevarlo é stato Matteo Nevi, segretario generale di, intervenuto oggi a Radio Rai. "Ad oggi, dall'obbligo del, non abbiamo ricevuto segnali di allerta utili a mettere in discussione l'erogazione del servizio alle strutture sanitarie" - ha commentato Nevi a 'Sportello Italia' - che, ricordo, rientra tra i servizi di pubblica utilità che devono comunque essere garantiti alla collettività". "Quello che abbiamo sicuramente rilevato - ha continuato Nevi - è stato un comportamento diligente da parte dei 20mila lavoratori del". "In alcune ...

