Green Pass, Agnelli (Confimi): “Da protesta porti possibili gravi danni per imprese” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Per tutte le imprese questo stop” dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali “sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. Secondo Agnelli, “di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa situazione”. “Invece sta vigendo l’atteggiamento di criminalizzare chi non ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Per tutte lequesto stop” dettato dalladi autotrasportatori e portuali “sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo, industriale e presidente diIndustria, che rappresenta 45 milacon 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. Secondo, “di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa situazione”. “Invece sta vigendo l’atteggiamento di criminalizzare chi non ...

Advertising

fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - VittorioSgarbi : Avete letto da qualche parte frasi indignate da lesder del PD o della Cgil? No. Semplicemente perché a insultare è… - HuffPostItalia : Berlusconi: 'Eroe è chi blocca un treno per Auschwitz, non un porto per il Green pass' - Dry31895235 : Idranti e manganelli per i no green pass. E per politici e imprenditori corrotti che si usa ? - Magyloo : @MaxBassanettiPC @francapuntog @il_misantropo No sò è Crisanti che stressa la gente. E poi questo ridicolo green pa… -