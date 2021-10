Great Resignation | negli USA milioni di persone si stanno volontariamente dimettendo dal proprio lavoro

(Di lunedì 18 ottobre 2021)Stati Uniti sempre più lavoratori scelgono di lasciare il postoper cercare salari più alti e condizioni migliori dopo gli sconvolgimenti della pandemia. Un fenomeno senza precedenti, che si è guadagnato il nome di “” e che, secondo alcuni analisti, promette di cambiare il volto della prima economia al mondo. Solo nel mese agosto, le dimissioni rassegnate dai lavoratori americani sono state ben 4,3. Un valore mai registrato dal 2000, da quando l’Ufficio di statistica delstatunitense (Bureau of Labor Statistics o BLS) ha iniziato a pubblicare il dato, e che ha superato il record precedente stabilito solo quattro mesi prima. Un’accelerazione che dimostra come l’esperienza della pandemia e Il crollo dell’occupazione a causa dell’emergenza ...

