Gravina | «Ronaldo non è stato un buon acquisto per la Juve»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Gabrieleha commentato l’operazione Cristianoeffettuata dallantus: ecco le sue parole Gabriele, presidente della FIGC, ha commentato l’dida parte della– «Se èunper la? Secondo la mia filosofia no. Chiaramente ha fatto bene al calcio italiano, ma credo che per lanon sia stata unaa operazione. Scudetto? In questo momento l’asse Milano-Napoli è abbastanza attrezzato». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DIL'articolo proviene da Calcio News 24.

