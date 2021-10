GRAVE LUTTO PER GEMMA GALGANI: “OGGI VEDO SOLO LE TENEBRE” (Di lunedì 18 ottobre 2021) GEMMA GALGANI affranta a causa di un LUTTO. Ecco le tristi parole del volto di Uomini E Donne! Una giornata spiacevole e piena di dolore per GEMMA GALGANI. Il volto noto di UED inizia il lunedì in modo brutale a causa di un LUTTO inaspettato. Ecco le sue parole su Facebook. IL DOLOROSO POST DI GEMMA GALGANI Tramite il suo profilo Facebook, la GALGANI condivide un post che la riprende insieme a Nicolas, suo adorato amico e collega scomparso nelle scorse ore, e ad altri compagni del teatro Colosseo di Torino. Proprio mentre l’autunno sembrava ancora regalarci qualche giornata di sole, OGGI VEDO soltanto le TENEBRE, perchè un destino crudele ha spento prematuramente la vita di tre giovani ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)affranta a causa di un. Ecco le tristi parole del volto di Uomini E Donne! Una giornata spiacevole e piena di dolore per. Il volto noto di UED inizia il lunedì in modo brutale a causa di uninaspettato. Ecco le sue parole su Facebook. IL DOLOROSO POST DITramite il suo profilo Facebook, lacondivide un post che la riprende insieme a Nicolas, suo adorato amico e collega scomparso nelle scorse ore, e ad altri compagni del teatro Colosseo di Torino. Proprio mentre l’autunno sembrava ancora regalarci qualche giornata di sole,soltanto le, perchè un destino crudele ha spento prematuramente la vita di tre giovani ...

