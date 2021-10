Grande Fratello Vip, Sophie stuzzica Manuel: "Baciamoci davanti a Lulù e Gianmaria" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip? Tra l'ex tronista e il nuotatore sguardi di intesa e battute. Leggi su comingsoon (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una nuova coppia nella Casa delVip? Tra l'ex tronista e il nuotatore sguardi di intesa e battute.

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - maparliamodi : Solo ora scopro che il padre di Sophie è fidanzato con Man Lo del Grande Fratello 6 Io l’amavo ??#GFVIP - sonoViolet : @iostomale @verso_il_fronte No, si chiama karma. Casalino (non voto e non ho mai votato 5s) è stato massacrato per… - errikor : RT @bennypistons22: Stasera al Grande fratello???????? #GFvip Soleil e Sophie nuova coppia? - martasmkcsv : RT @bennypistons22: Stasera al Grande fratello???????? #GFvip Soleil e Sophie nuova coppia? -