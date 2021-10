“Grande Fratello Vip” | Ecco le anticipazioni di lunedì 18 ottobre

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Vip”, undicesimo appuntamento in prima serata su Canale 5.ledi1818, in prima serata su Canale 5 undicesimo appuntamento con “Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. L’amore sembra rifiorire nella Casa di “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, si lascia spesso andare attraverso gesti e parole significative. Leggi anche –>pechino 2022 accesa la torcia olimpica inizia oggi il percorso verso la cina Dall’altro ...

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - forti_chico : RT @sociofra: Io @Laura76206014 @GiadaMarossi @VitoIolanda @MaraCattelan @sabbruz @JoSquillo_ e altri @Palingenius1 @Davide_Valieri abbiamo… - Adriana81405491 : @vigaristw Noi italiane abbiamo capito cosa Day sta' dicendo. Ci saranno delle sorprese. Il Grande Fratello ha aper… - UnDueTreBlog : Grande Fratello Vip 6 – Undicesima puntata del 18 ottobre 2021 – - MbPic68 : @libe_anna E solo quello. Persone che vogliono solo apparire, un grande fratello che non serve a nessuno. La ricca… -

Nella Casa delVip è ufficialmente scoppiato l'amore o c'è ancora bisogno di tempo per riflettere su un sentimento così importante? Per Nicola Pisu non ci sarebbero più dubbi : quello provato per ...AnticipazioniVip stasera: sfida al televoto tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Raffaella Fico Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6 con la conduzione di Alfonso Signorini e la ...Come ogni lunedì e venerdì, anche oggi i VIP dovranno votare i loro preferiti. Per questo, le principesse leggono ai loro compagni il Comunicato Ufficiale del Grande Fratello, che prevede una novità: ...Ne aveva parlato nella casa del Grande Fratello VIP 5, ricordando un dolore che porta nel suo cuore da oltre 10 anni. Ieri Francesco Oppini ha voluti ricordare con un dolce messaggio la sua fidanzata ...