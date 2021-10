Grande Fratello Vip 2021, undicesima puntata – Scontro Katia vs Carmen. Tre donne al televoto (Di lunedì 18 ottobre 2021) GF Vip 2021 undicesima puntata per il Grande Fratello Vip 2021 e qui su DavideMaggio.it nuovo appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip 2021: la diretta minuto per minuto dell’undicesima puntata 21.45: Breve anteprima. 21.48: Signorini entra in studio e dà il via alla puntata. Inquadrate le quattro donne al televoto, il conduttore saluta le opinioniste, i concorrenti eliminati e i “vipponi” nella casa. 21.51: Le vip al televoto sono in Mistery Room. Alfonso le stuzzica. Sophie sa di essere in nomination “per colpa di Jo” e ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 ottobre 2021) GF Vipper ilVipe qui su DavideMaggio.it nuovo appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. GF Vip: la diretta minuto per minuto dell’21.45: Breve anteprima. 21.48: Signorini entra in studio e dà il via alla. Inquadrate le quattroal, il conduttore saluta le opinioniste, i concorrenti eliminati e i “vipponi” nella casa. 21.51: Le vip alsono in Mistery Room. Alfonso le stuzzica. Sophie sa di essere in nomination “per colpa di Jo” e ...

Advertising

GrandeFratello : Per Katia, Grande Fratello è un'esperienza incredibile... si sente accolta dal gruppo ed è un po' la mamma di tutti… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Emanuel08019510 : Grande fratello potevi farla prima la nomination solo donne.. Ha creato più dinamiche in queste due puntate che in… - Laura76206014 : RT @forti_chico: La lettera di Chico Forti per Alfonso Signorini e tutti i telespettatori del Grande Fratello. #GFVIP #chicoforti #rimpatr… - partesipanti : RT @GrandeFratello: Grazie per aver seguito con noi questa magica puntata di #GFVIP! Appuntamento a venerdì... con ancora più dinamiche, an… -