Grande Fratello Vip 2021 | undicesima puntata in diretta – Le nuove coppie | le sorprese a Montano e Ricciarelli | il televoto al femminile

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Raffaella Fico - GF Vip(US Endemol Shine)per ilVipe qui su DavideMaggio.it nuovo appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. GF Vip: anticipazionidi lunedì 18 ottobre Insu Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce l’delVip. Al suo fianco, nelle vesti di opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Amori ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - montecarlerss : Doveva dirlo il grande fratello per fare le pulizie già a guardare la casa dovevano arrivarci da soli ?? #gfvip - kfriedstripper : grande fratello ti devi spaventare hai capito - faggiollo88 : #gfvip I disigiati che vanno a controllare i segui su IG dei tizi che partecipano al grande fratello, sono la quart… - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: Stasera al #GFVIP: le nuove coppie, le sorprese a Montano e Ricciarelli, il televoto al femminile senza eliminazione h… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

AlVip i concorrenti iniziano lo sciopero della fame , ma alcuni inquilini mangiano di nascosto. AlVip Jo Squillo ha proclamato l'inizio di uno sciopero della fame a ...... dice no al reggiseno e la camicia sbottonata ne è una piccante dimostrazione, che lunedì di fuoco! L'influencer Sophie Codegoni , attualmente all'interno della casa del 'VIP', è ...Undicesima puntata per il Grande Fratello Vip 2021 e qui su DavideMaggio.it nuovo appuntamento con il liveblogging del lunedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accad ...Ospite di Domenica In con Mara Venier, Pierpaolo Pretelli ripercorre la sua carriera televisiva, dal bancone di Striscia la Notizia al palco di Tale ...