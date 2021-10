Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e news dell’ultim’ora sulla puntata di oggi, 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 18 ottobre 2021, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda il Grande Fratello Vip 2021. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 ottobre. anticipazioni Nel corso della puntata di stasera si affronteranno tanti temi e fatti avvenuti nel corso degli ultimi giorni: chiarimenti, relazioni e tanto altro. L’amore sembra rifiorire nella Casa del “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, ... Leggi su tpi (Di lunedì 18 ottobre 2021) Questa sera, lunedì 18, alle ore 21,34 su Canale 5 va in onda ilVip. La sesta edizione del reality è condotta da Alfonso Signorini accompagnato da due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli e l’ex gieffina Adriana Volpe. Ma vediamo insieme tutte ledi, 18Nel corso delladi stasera si affronteranno tanti temi e fatti avvenuti nel corso degli ultimi giorni: chiarimenti, relazioni e tanto altro. L’amore sembra rifiorire nella Casa del “Gf Vip”. Da un lato, infatti, Nicola Pisu corteggia in maniera serrata Miriana Trevisan che, nonostante nutra delle riserve nei confronti di questa liason, ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - PasqualeMarro : #GrandeFratelloVip DELIRIO: “lo fanno di nascosto…” - sparlosuttutto : riassumo il Grande Fratello Vip 6 con 4 immagini (per ora) : #gfvip - paola_brilli : ??...... In base a quale qualità e valore umano o artistico un concorrente dovrebbe essere la vincitrice/ ore del g… - AngelicaRossel2 : RT @sparlosuttutto: riassumo il Grande Fratello Vip 5 con 4 immagini: #GFvip -