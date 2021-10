Gorizia, per l'incontro tra i capi di Stato Pahor sceglie la musica di Toto Cutugno (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Visited 1 times, 10 visits today) Ultime notizie: Scontro tra auto e bici a Gorizia, ciclista travolto e portato in ospedale Lingua friulana "proibita" in consiglio comunale, scoppia il caso a ... Leggi su friulioggi (Di lunedì 18 ottobre 2021) (Visited 1 times, 10 visits today) Ultime notizie: Scontro tra auto e bici a, ciclista travolto e portato in ospedale Lingua friulana "proibita" in consiglio comunale, scoppia il caso a ...

Advertising

GuidoPettarin : La grande festa di giovedì prossimo a Gorizia Nova Gorica insieme ai Presidenti Mattarella e Pahor sia un'occasione per ribadirlo. - iMagazineTwit : Verranno ampliati sfruttando l'area verde vicino alla scuola. Interventi necessari richiesti dalla normativa federa… - maurarossi9 : RT @dkhdfJVBkZSo1jT: Poliziotti che continuano a 'sfilare ' per le vie del centro e i triestini che li accolgono: 'vergogna!' Ho tre zii po… - iMagazineTwit : Sottoscritto a #Trieste l'impegno di tutte le consigliere di area vasta della regione: collaborazione per la tutela… - Sakurauchi_Hime : RT @dkhdfJVBkZSo1jT: Poliziotti che continuano a 'sfilare ' per le vie del centro e i triestini che li accolgono: 'vergogna!' Ho tre zii po… -

Ultime Notizie dalla rete : Gorizia per Gorizia, per l'incontro tra i capi di Stato Pahor sceglie la musica di Toto Cutugno Il presidente sloveno Borut Pahor, in vista della visita a Gorizia e Nova Gorica insieme con il capo di Stato italiano Sergio Mattarella, sceglie Toto Cutugno per il momento delle celebrazioni ...

Covid oggi Fvg, 39 contagi: bollettino 18 ottobre ... 23.743 a Trieste, 52.775 a Udine, 23.038 a Pordenone, 13.769 a Gorizia e 1.600 da fuori regione. Relativamente alle strutture residenziali per anziani non si registrano contagi né tra gli ospiti né ...

Lotta alle discriminazioni sul lavoro, Gorizia esempio per il FVG imagazine Covid, in Fvg 39 nuovi casi e un decesso UDINE. Lunedì 18 ottobre in Friuli Venezia Giulia su 1.550 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,19%. Sono inoltre 5.291 i test rapidi antigen ...

Primi interventi robotici in chirurgia generale a Gorizia Giovedì 14 ottobre sono stati eseguiti a Gorizia i primi interventi robotici in chirurgia generale, si tratta di due colecistectomie. La settimana precedente era stata l’Urologia ad aprire la strada c ...

Il presidente sloveno Borut Pahor, in vista della visita ae Nova Gorica insieme con il capo di Stato italiano Sergio Mattarella, sceglie Toto Cutugnoil momento delle celebrazioni ...... 23.743 a Trieste, 52.775 a Udine, 23.038 a Pordenone, 13.769 ae 1.600 da fuori regione. Relativamente alle strutture residenzialianziani non si registrano contagi né tra gli ospiti né ...UDINE. Lunedì 18 ottobre in Friuli Venezia Giulia su 1.550 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,19%. Sono inoltre 5.291 i test rapidi antigen ...Giovedì 14 ottobre sono stati eseguiti a Gorizia i primi interventi robotici in chirurgia generale, si tratta di due colecistectomie. La settimana precedente era stata l’Urologia ad aprire la strada c ...