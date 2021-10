Gli otto giorni di escalation della protesta al porto di Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Una settimana di proteste al porto di Trieste contro il green pass culminate nello sgombero dei manifestanti di lunedì mattina da parte delle forze dell'ordine.L'11 ottobre scorso 15 mila persone scendono in piazza e percorrono in corteo le vie della città. In testa i lavoratori portuali guidati da Stefano Puzzer. Una delegazione di loro incontra il prefetto Valerio Valenti. Il clima, in vista dell'introduzione obbligatoria del green pass è caldo, la minaccia è chiara "siamo pronti a bloccare il porto". Il 14 ottobre il Coordinamento No Green Pass Trieste "a seguito del mancato accoglimento delle richieste presentate al Governo" annuncia l'intenzione di appoggiare i lavoratori portuali nella decisione di bloccare lo scalo. Il 15 ottobre, giorno ... Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Una settimana di proteste aldicontro il green pass culminate nello sgombero dei manifestanti di lunedì mattina da parte delle forze dell'ordine.L'11bre scorso 15 mila persone scendono in piazza e percorrono in corteo le viecittà. In testa i lavoratori portuali guidati da Stefano Puzzer. Una delegazione di loro incontra il prefetto Valerio Valenti. Il clima, in vista dell'introduzione obbligatoria del green pass è caldo, la minaccia è chiara "siamo pronti a bloccare il". Il 14bre il Coordinamento No Green Pass"a seguito del mancato accoglimento delle richieste presentate al Governo" annuncia l'intenzione di appoggiare i lavoratori portuali nella decisione di bloccare lo scalo. Il 15bre, giorno ...

Gli otto giorni di escalation della protesta al porto di Trieste AGI - Una settimana di proteste al porto di Trieste contro il green pass culminate nello sgombero dei manifestanti di lunedì mattina da parte delle forze dell'ordine. L'11 ottobre scorso 15 mila ...

