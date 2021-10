Giulio Cavalli | chi è l’ex fidanzato di Miriana Trevisan | “Stavamo per sposarci”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021), exdi, ha avuto una relazione con la nota showgirl per sette anni. I due si sarebbero detti addio a un passo dall’altare per incompatibilità caratteriali. Lane ha parlato nel corso di un’intervista a Caterina Balivo nel programma Vieni da me. Ecco le sue dichiarazioni: Ci siamo lasciati perché eravamo in crisi. Siamo molto diversi. Non era semplice, c’era sempre la polizia fuori casa. Una volta ci fu un allarme ed entrarono in casa, un’altra volta fummo portati in una località sicura. Abbiamo avuto comunque una bella storia, ora sono single.è su Instagram dove il suo profilo conta attualmente oltre 26mila follower. Nel feed, molti post con approfondimenti sul mondo della ...