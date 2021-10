Giornata campale a Trieste | prima lo sgombero del porto | poi sit in in Piazza Unità d' Italia

Advertising

pinegaps : @MariMario1 Oggi giornata campale di lavoro, mi son persa le notizie...cosa è successo Mari? - panpanlariscos1 : RT @mittdolcino: Commento sul ns sito di un lettore 'Guarda ho idea che domani sarà la 'giornata campale'. Se Draghi ha trovato quello disp… - IpaziaFilosofia : RT @mittdolcino: Commento sul ns sito di un lettore 'Guarda ho idea che domani sarà la 'giornata campale'. Se Draghi ha trovato quello disp… - Divita14Franco : RT @mittdolcino: Commento sul ns sito di un lettore 'Guarda ho idea che domani sarà la 'giornata campale'. Se Draghi ha trovato quello disp… - maurogab1 : RT @mittdolcino: Commento sul ns sito di un lettore 'Guarda ho idea che domani sarà la 'giornata campale'. Se Draghi ha trovato quello disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata campale

CittaDellaSpezia

I portuali, guidati da Puzzer, cercano di resistere agli idranti della polizia. Dietro di loro i No vax che alimentano la tensione nel pomeriggio cercando di bloccare lo scalo... un terzo nell'area ex Spinelli vicino al ponte Pieragostini a Cornigliano, alla foce del Polcevera: proprio quest'ultimo è stato l'unico attivo oggi Un'altranella zona portuale di ...È stata una giornata campale a Pisa, caratterizzata dalla visita all'Università del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dalla manifestazione ...Si barrica in casa per ore con l’ex compagna, armato di un coltello: arrestato per maltrattamenti in famiglia egiziano 34enne. L’arresto è avvenuto da parte dei carabinieri dopo qualche ora di negozi ...