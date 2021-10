Giocatore gay in Premier League: 'Difficile fare coming - out' (Di lunedì 18 ottobre 2021) LONDRA (Inghilterra) - " Nel 2021 dovrei essere libero di dire a tutti chi sono, ma molti tifosi sugli spalti sono ancora convinti di essere negli anni '80. Voglio aprirmi con le persone, perché è ciò ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 ottobre 2021) LONDRA (Inghilterra) - " Nel 2021 dovrei essere libero di dire a tutti chi sono, ma molti tifosi sugli spalti sono ancora convinti di essere negli anni '80. Voglio aprirmi con le persone, perché è ciò ...

Ultime Notizie dalla rete : Giocatore gay Giocatore gay in Premier League: 'Difficile fare coming - out' Voglio aprirmi con le persone, perché è ciò che sono e ne sono orgoglioso, ma la verità è che sarò crocifisso (se lo faccio) " sono state le parole di un giocatore della Premier League ad Amal ...

Anonima stella di Premier allo psicologo: 'Vorrei poter dire di essere gay' Il giocatore senza nome ha anche ammesso di essere pieno di dubbi su come gli altri lo vedono e su quello che possono pensare di lui. 'Quando gioco, mi sento come se i tifosi possano indovinarlo e ...

Giocatore gay in Premier League: "Difficile fare coming-out"

"Se lo faccio sarò crocifisso". Una stella del massimo campionato inglese, di cui il Sun non rivela l'identità, ha confessato alla stampa la sua omosessualità, non nascondendo le difficoltà del coming out.

