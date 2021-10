Ginnastica, Mondiali 2021: chi gareggia stanotte? Le russe e Andrade fanno paura. Italia non lontana dalle finali (Di lunedì 18 ottobre 2021) stanotte (a partire dalle ore 02.45) andranno in scena le ultime tre suddivisioni delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. Diamo a uno sguardo a quali sono i nomi più attesi e a come potrebbero cambiare le classifiche che si sono formate al termine della prima giornata, con un occhio particolare in casa Italia e alle chance di finale delle azzurre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE – Le russe Angelina Melnikova e Vladislava Urazova (terza e quarta alle Olimpiadi di Tokyo 2020) sono i pesci grossi e che sicuramente si piazzeranno nelle posizioni nobili, sfidando le statunitensi Leanne Wong e Kayla DiCello. La brasiliana Rebeca Andrade (argento ai Giochi) non sarà della partita sul giro completo perché ha deciso di non ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021)(a partireore 02.45) andranno in scena le ultime tre suddivisioni delle qualificazioni femminili aidiartistica. Diamo a uno sguardo a quali sono i nomi più attesi e a come potrebbero cambiare le classifiche che si sono formate al termine della prima giornata, con un occhio particolare in casae alle chance di finale delle azzurre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE – LeAngelina Melnikova e Vladislava Urazova (terza e quarta alle Olimpiadi di Tokyo 2020) sono i pesci grossi e che sicuramente si piazzeranno nelle posizioni nobili, sfidando le statunitensi Leanne Wong e Kayla DiCello. La brasiliana Rebeca(argento ai Giochi) non sarà della partita sul giro completo perché ha deciso di non ...

Advertising

infoitsport : Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Elisa Iorio e Asia D'Amato in corsa per le Finali, Filipa Martins ha provocato… - infoitsport : Ginnastica, Asia D'Amato penalizzata di 5 decimi ai Mondiali: cos'è successo al corpo libero e il nuovo punteggio - infoitsport : Ginnastica artistica, perché hanno tolto mezzo punto ad Asia D'Amato ai Mondiali? Cosa è successo - VIDEO - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato verso la finale al volteggio, Iorio spera alle pa… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato ipoteca la finale al volteggio, Iorio spera alle… -