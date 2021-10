Ginnastica artistica, perché hanno tolto mezzo punto ad Asia D’Amato ai Mondiali? Cosa è successo – VIDEO (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nella Ginnastica artistica bisogna rispettare i dettami imposti dal Codice dei Punteggi. Su ogni attrezzo si devono eseguire delle determinate esigenze, in modo da avere diritto ai 5 decimi previsti dal regolamento. Al corpo libero una costrizione riguarda quella di un elemento con avvitamento, da esibire a proprio piacimento nel corso della prova sul quadrato. Un diktat che tutte le ginnaste conoscono a memoria, anche perché se non si rispetta si perde appunto mezzo punto, che può costare qualificazioni o medaglie. Asia D’Amato è ormai una ginnasta di grande esperienza ed è una fuoriclasse come ha più volte confermato nel corso della sua carriera, condita tra le tante cose dalla medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nellabisogna rispettare i dettami imposti dal Codice dei Punteggi. Su ogni attrezzo si devono eseguire delle determinate esigenze, in modo da avere diritto ai 5 decimi previsti dal regolamento. Al corpo libero una costrizione riguarda quella di un elemento con avvitamento, da esibire a proprio piacimento nel corso della prova sul quadrato. Un diktat che tutte le ginnaste conoscono a memoria, anchese non si rispetta si perde ap, che può costare qualificazioni o medaglie.è ormai una ginnasta di grande esperienza ed è una fuoriclasse come ha più volte confermato nel corso della sua carriera, condita tra le tante cose dalla medaglia di bronzo nella gara a squadre dei...

