Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Pauline Schaefer gareggia con l'unitard e incanta da ex Campionessa del Mondo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Pauline Schaefer è stata la grande protagonista della sesta suddivisione di qualificazioni femminili ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. La tedesca era il nome di spicco di questo turno interlocutorio e non ha deluso le aspettative della vigilia. La Campionessa del Mondo 2017 alla trave si è distinta sul suo attrezzo prediletto, eseguendo un esercizio degno di nota e valutato con un rimarchevole 13.733 (5.4 il D Score). La 24enne, che ha preso parte alle Olimpiadi di Rio 2016 e di Tokyo 2020, si è inserita provvisoriamente in seconda posizione alle spalle dell'inarrivabile cinese Luo Rui (14.566) e ha messo una seria ipoteca sull'accesso all'atto conclusivo sui 10 cm. La teutonica ha gareggiato indossando ormai l'abituale ...

