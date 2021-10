Ginnastica artistica, Mondiali 2021: Mai Murakami regala una perla, Ashikawa salvataggio show. E l’Italia spera… (Di lunedì 18 ottobre 2021) Mai Murakami ha illuminato la scena nella quinta suddivisione delle qualificazioni femminili ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. La capitana e padrona di casa era tra le più attese di questa rassegna iridata a Kitakyushu, dove ha offerto una vera e propria perla al corpo libero. La 25enne, capace di conquistare la medaglia di bronzo in questa specialità e già Campionessa del Mondo nel 2017, ha eseguito un ottimo esercizio condito da Tsukahara avvitato, doppio teso, doppio carpio in chiusura. Mai Murakami è stata così valutata con 14.166 (5.8 il D Score) ed è balzata in testa alla classifica del quadrato, precedendo le statunitensi Leanne Wong (14.000) e Kayla DiCello (13.800), mentre la sua connazionale Yuna Hiraiwa è quarta (13.400, 5.1 la nota di partenza). ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Maiha illuminato la scena nella quinta suddivisione delle qualificazioni femminili aidi. La capitana e padrona di casa era tra le più attese di questa rassegna iridata a Kitakyushu, dove ha offerto una vera e propriaal corpo libero. La 25enne, capace di conquistare la medaglia di bronzo in questa specialità e già Campionessa del Mondo nel 2017, ha eseguito un ottimo esercizio condito da Tsukahara avvitato, doppio teso, doppio carpio in chiusura. Maiè stata così valutata con 14.166 (5.8 il D Score) ed è balzata in testa alla classifica del quadrato, precedendo le statunitensi Leanne Wong (14.000) e Kayla DiCello (13.800), mentre la sua connazionale Yuna Hiraiwa è quarta (13.400, 5.1 la nota di partenza). ...

Advertising

inhyperuranium : ma dove si possono seguire i mondiali di ginnastica artistica? - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia spera nel volteggio di D’Amato e nelle parallele di Io… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia decollo parziale. Iorio ok cadute delle D’Amato. Ora gli… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia inizia le qualifiche! Fate all’assalto - #Ginnastica… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Iorio super alle parallele cadute per le gemelle D’Amato e Caro… -