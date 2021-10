Ginnastica artistica | Mondiali 2021 | Asia D’Amato vede la finale al volteggio | Iorio quarta alle parallele

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Entrano nel vivo i 50esimi Campionati del Mondo dimaschile e femminile. Ed entra nel vivo anche l’avventura della delegazione azzurra di, giunta in Giappone, più precisamente a Kitakyushu. Archiviata la prima giornata di qualificazioni femminili, con l’Italia sorteggiata nella settima suddivisione, risultati positivi ma occorre aspettare la nottata per capire con quante andremo in. Tra le azzurre a brillare è stata in particolare Elisacheparle asimmetriche regala un esercizio che vale il punteggio di 14.183 (6.2 il D Score),spdelle cinesi Wei Xiaoyuan (14.733) e Luo Rui (14.500), e dell’ungherese Zsofia Kovacs (14.433). Ladi specialità per lei ...