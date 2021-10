Gideon Levy: 'Nella politica omologata di Israele la resistenza è dei non sionisti' (Di lunedì 18 ottobre 2021) La 'Questione israeliana' non si declina più politicamente sulla direttrice destra/sinistra. La dialettica, sempre più tenue, è tra sionisti e non sionisti. A darne conto è uno dei più autorevoli ... Leggi su globalist (Di lunedì 18 ottobre 2021) La 'Questione israeliana' non si declina piùmente sulla direttrice destra/sinistra. La dialettica, sempre più tenue, è trae non. A darne conto è uno dei più autorevoli ...

