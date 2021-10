Gianmaria Antinolfi ha mentito spudoratamente: altro che imprenditore! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una sconcertante notizia sta facendo il giro del web, secondo recenti rumors sembrerebbe che Gianmaria Antinolfi non sia davvero un imprenditore. Vediamo cosa è successo. Gianmaria-Antinolfi-AltranotiziaSin dall’ingresso nella casa Gianmaria Antinolfi ha sempre detto di essere un imprenditore ma adesso è saltata fuori la verità sulla sua professione, e ha spiazzato tutti. Gianmaria Antinolfi ha mentito? Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha trovato, tra gli altri gieffini, anche la sua ex fidanzata Soleil Sorge, e nonostante i due sembravano aver messo a tacere ogni contrasto passato e sembrassero avere ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una sconcertante notizia sta facendo il giro del web, secondo recenti rumors sembrerebbe chenon sia davvero un imprenditore. Vediamo cosa è successo.-AltranotiziaSin dall’ingresso nella casaha sempre detto di essere un imprenditore ma adesso è saltata fuori la verità sulla sua professione, e ha spiazzato tutti.haè uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa ha trovato, tra gli altri gieffini, anche la sua ex fidanzata Soleil Sorge, e nonostante i due sembravano aver messo a tacere ogni contrasto passato e sembrassero avere ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi: “Di te non mi fido` #sophie #codegoni #gianmaria #antinolfi #fido - Francy11412804 : RT @ladyinviolet__: Alex Belli che fa la morale a Gianmaria Antinolfi. Si proprio quel Belli che ha cornificato la ex moglie e fatto teatri… - ClcChiara : RT @ladyinviolet__: Alex Belli che fa la morale a Gianmaria Antinolfi. Si proprio quel Belli che ha cornificato la ex moglie e fatto teatri… - Lady26975507 : RT @ladyinviolet__: Alex Belli che fa la morale a Gianmaria Antinolfi. Si proprio quel Belli che ha cornificato la ex moglie e fatto teatri… - ladyinviolet__ : Alex Belli che fa la morale a Gianmaria Antinolfi. Si proprio quel Belli che ha cornificato la ex moglie e fatto te… -